Son Dakika | Kıyafetlerini ateşe verince evi yaktı; kundaklamadan gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde kıyafetlerini ateşe veren M.K.Ö. (22), evde yangına neden oldu.

SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde kıyafetlerini ateşe veren M.K.Ö. (22), evde yangına neden oldu. Yangında mutfak bölümü kullanılmaz hale gelirken, bunalımda olduğu öne sürülen M.K.Ö., 'kundaklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde annesi M.Ö. (63) ile birlikte yaşayan M.K.Ö., bugün saat 12.00 sıralarında girdiği bunalım sonucu ceketini ve gömleğini mutfaktaki ocakta ateşe verdi. Bu sırada alevler eşyalara sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfağı kullanılmaz hale geldi.Polis ekiplerine ifade veren M.K.Ö., yanan ceketi camdan attığını gömleğini ise atamadan evde yangın çıktığını iddia etti. Polis ekipleri, M.K.Ö.'yü 'kundaklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA