Kılıçdaroğlu'na Saldırıya Erdoğan'dan Yorum: Şehit Cenazesine Giderken Dikkat Etmemiz Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Şehit cenazesine giderken çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM özel oturumuna katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşma yapacağı sırada genel kuruldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'de hangi siyasi partiler kol kola veriyorlar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK HERHANGİ BİR ŞEHİT EVİ ZİYARETİNDE ÖNCE SORUYORUM"

"Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit."

"YORUMUMU YAPTIM DAHA NİYE ARAYAYIM"

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna ise " Yorumumu yaptım daha niye arayayım" yanıtı verdi.