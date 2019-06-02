Son Dakika! Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti adayı Dede Yıldırım seçimi kazandı
Son dakika! Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.
31 MART'TA İYİ PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI
31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.
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