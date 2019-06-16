Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Eyüp Kemerburgaz'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Eyüp Kemerburgaz'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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