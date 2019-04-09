Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kartal ve Kadıköy'de seçimde usulsüzlük yaptığı iddia edilen görevliler hakkında soruşturma başlatıldı. İki ayrı soruşturma "Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesi kapsamında başlatıldı.

İKİ İLÇEDEKİ SANDIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kartal'da oy birleştirme tutanağını YSK sistemine girerken usulsüzlük yaptığı iddia edilen görevliler hakkında sandık başkanının şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kadıköy'de ise sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandık görevlileri hakkında AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SAVCILIK, OY SAYIM TUTANAKLARINI İSTEDİ

İki ayrı soruşturma "Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesi kapsamında başlatıldı. Savcılık da bu iddialar üzerine ilçe seçim kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlikleri ile oy sayım tutanaklarını istedi.