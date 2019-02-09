Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, ayrıca "Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır." dedi.

BİNANIN YAPIMINDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çöken bina ile ilgili bilgi verdi ve binanın yapımında deniz kumunun kullanıldığını belirtti.