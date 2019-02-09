Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çöken binanın enkazında 35 kişi vardı, 14 yaralı, 21 cansız beden çıkardık." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, ayrıca "Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır." dedi.
BİNANIN YAPIMINDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çöken bina ile ilgili bilgi verdi ve binanın yapımında deniz kumunun kullanıldığını belirtti.