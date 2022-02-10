Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

F.A. ve E.Ö. internetten verdikleri motosikleti almak için sahibiyle telefonda görüşerek anlaştı.

Motosikleti görmek isteyen şüpheliler, satıcıyla 4 bin 500 liraya pazarlık yaptıkları sırada aracı çaldı.

Şikayet üzerine inceleme yapan ekipler, aynı kişilerin dün de 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçtıkları kaydedildi.

F.A ve E.Ö. belirlenen adreste yakalandı.

Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Türk Lirası, Motosiklet, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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