Son dakika: Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika: Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Merve Cingöz'ün (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E. B. (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 7 yaşındaki E.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ailenin hasta olan E.B'yi tedavi için Konya'ya götürdüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika: Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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