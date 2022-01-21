Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen O.A. ve M.I'yı takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, şahıslarda 143 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title