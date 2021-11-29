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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Karaman'da hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki M.C.S.'ye, H.A. idaresindeki 70 AAF 310 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle M.C.S. yola savrularak yaralanırken, bisikleti ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koştu. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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