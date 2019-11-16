Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

16.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Semahat Y'nin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüpheli Semahat Y'yi "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik ise saldırgan kadını tutukladı.

Beyoğlu Karaköy'de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Semahat Y., 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Semahat Y.'nin yoldan geçtiği esnada hiç tanımadığı 19 yaşındaki müştekilere hakaret ettiği, kin ve nefret dolu söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi. Semahat Y.'nin müştekinin başörtüsünü zorla çıkarmaya yeltendiğinin anlatıldığı sevk yazısında, bu amaçla vücut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği kaydedilmişti.

"SALDIRI DİNİ İNANÇLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Müştekilerin dini inançlarına yönelik bir saldırının yapıldığının anlatıldığı sevk yazısında, "Müştekilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin müştekilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Suçun toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirildiğinin anlatıldığı yazıda, suç fiilinin toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilmişti.

Şüpheli Semahat Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN "GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken saldıran şüphelinin kimliği ve ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin adının Semahat Y. olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Semahat Y'ye mağdurlar F.Y. ve G.İ.'ye saldırarak onlara küfürler ettiğinin sorulması üzerine "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası. Aktif bir yer değildir. Oradaydım" dedi.

Şüpheli ayrıca emniyetin "Bu hususta tanığınız veya içeride kamera kaydı var mıdır?" sorusuna "İçeride yalnızdım, kamera da yoktur. Saat: 15.00 – 17.00 arasında Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir kafeye 3-4 defa gittim. Kahve içtim" şeklinde yanıt verdi.

"KARAKÖY'E GİTMEDİM"

Şüpheli ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok. Olay günü yani 15 Kasım 2019'da Marmaray'ı kullanmadım. Şikayette bulunan kişileri tanımıyorum, aramızda da bir husumet yok. Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum. Ben bütün gün Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi de ben değilim."