Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım
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Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım

Son dakika: İstanbul Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ilk ifadesinde "Saldıran ben değilim. Olay saatinde orada değildim" dedi.

16.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:31
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım

'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken saldıran şüphelinin kimliği ve ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin adının Semahat Y. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyet ifadesinde her şeyi inkar etmesi, "Yapmadım, o kişi ben değildim" demesi dikkat çekti. Şüphelinin ayrıca emekli Gıda Mühendisi olduğu belirlendi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şüpheli Semahat Y'ye mağdurlar F.Y. ve G.İ.'ye saldırarak onlara küfürler ettiğinin sorulması üzerine "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası. Aktif bir yer değildir. Oradaydım" dedi.

Şüpheli ayrıca emniyetin "Bu hususta tanığınız veya içeride kamera kaydı var mıdır?" sorusuna "İçeride yalnızdım, kamera da yoktur. Saat: 15.00 – 17.00 arasında Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir kafeye 3-4 defa gittim. Kahve içtim" şeklinde yanıt verdi.

"KARAKÖY'E GİTMEDİM"

Şüpheli ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok. Olay günü yani 15 Kasım 2019'da Marmaray'ı kullanmadım. Şikayette bulunan kişileri tanımıyorum, aramızda da bir husumet yok. Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum. Ben bütün gün Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi de ben değilim."


Haber Videosu: Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım
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HABER YORUMLARI (8)

  • BAMBUM:
    Inanilmaz ya bu kadin yillarin delisi beyoglu galatasarayda yasar orda sabah aksam herkese kufur eder saldirir yillardir bu kadin boyle INŞALLAH tedavi ederler............
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  • AKTROL:
    o ney layyyyyy kafasına sarılmış kobra yılanı gibi. kızda kuzu gibi duruveriyor boğazını ısırmasını vay be diğer kız da çekirdek çitletip izliyor vay anası süper bir olaya bu ya.
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  • FİLİZ:
    BEN BU KAPALI YADA ÇARŞAFLI ARKADAŞLARIMIZA KIZIYORUM MADUR OLDUKLARI BU TUTUMA SESSİZ KALDIKLARI İÇİN, BEN AÇIK BİRİYİM FAKAT YANI BAŞIMDA (TOPLU TAŞIMADA VE CADDEBOSTAN SAHİLDE)3 DEFA SÖZLÜ SALDIRIYA UĞRADILAR BEN TEBKİ GÖZTERDİM MADURDAN GIK YOK, CANLARIM BENİM TAMAM HANIMEFENDİ OLUN DEDİK AMA UYSAL KOYUN OLUN DEMEDİK Kİ, SİZ SESİNİZİ ÇIKARMADIKCA BUNLAR DİĞER VATANDAŞLARIMIZA YAPMAYA DEVAM EDECEKLER BİR DUVARA TOSLASA BU İĞRENÇLER BİR DAHA CESARET EDEMEYECEKLER BÖYLE BİR ŞEYE
    Cevap Yaz 59 2 Yayından Kaldır
  • ÖÖJJÖÖ:
    seslerini çıkarma gibi yetileri olsa 12 yaşında tercihi sorulmadan gereği düşünüldü. .
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