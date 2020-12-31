Son dakika: Kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
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Son dakika: Kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

31.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:41
Son dakika: Kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Necip Üstüntaş (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Necip Üstüntaş (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çine Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Karakollar Mahallesi yönüne giden Necip Üstüntaş yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen ve tali yola girmek isteyen Duran Turgut yönetimindeki 09 LG 371 plakalı kamyonetin arka kasasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız motosiklet sürücüsü yola savruldu. Başını asfalta çarpan Üstüntaş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üstüntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Turgut, gözaltına alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika: Kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
Son dakika: Kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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