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Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre Balıkesir-Kepsut karayolunun Ayşebacı Mevkisi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir-Kepsut karayolunun Ayşebacı Mevkisi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kepsut istikametinden Balıkesir'e doğru seyreden İ.K (53) idaresindeki çekici kamyon; Ayşebacı Mevkisi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Çekici kamyonun kaza yaptığı anlar arkasından gelen araçtaki yolcu tarafından tesadüfen görüntülendi. Kazada çekici kamyon sürücüsü İ.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir için Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

Son dakika: Kamyon kazası kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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