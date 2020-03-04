Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak

04.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:01

Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak.Kapsamlı ilişkilerimiz var, mutabakat ümidiyle gidiyoruz. Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar.

MÜLTECİ KRİZİ

Mülteci krizi konusunda temaslar devam edecek. Avrupa'ya düzensiz göçü önledik, kapasitemizin sınırı var. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. AB, fonların yönetimiyle ilgili yol haritası çıkarmalı. Mültecilerin güvenli dönüşü için şartlar sağlanmalı.

Meşrü Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de vaka yok, tedbirlerin netice verdiği görülüyor.

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