Son Dakika! İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor
Son dakika! İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor. Akkal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yaptığı iş birliğine tepki göstererek istifa etmişti. AK Parti saflarına geçecek olan Akkal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
CHP İLE YAPILAN İŞ BİRLİĞİNE TEPKİ
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifasına gerekçe olarak İYİ Parti'nin CHP ile yaptığı iş birliğini ve HDP'nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını göstermişti.
VEKİL SAYISI 6'YA YÜKSELECEK
Akkal'ın bugün AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. AK Parti'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre Akkal'a bugün gün içinde Erdoğan tarafından rozet takılacak. Tamer Akkal'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili sayısı da 6'ya yükselmiş olacak.