Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

09.09.2019 13:52

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Şişhane'deki tramvay istasyonunda arkadaşları ile beklediği sırada Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından öldürülen İTÜ mezunu Elektrik Mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal'ın önce Tolga O. ile tarışıp ardından Halit Ayar ve Sinan N'yi bıçakladığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Halit Ayar'ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Emrah Yaşar (27) ile Erhan Kurdal (27) saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Saldırganlardan Emrah Yaşar'ın gasp suçundan tutuklu olduğu Kırklareli Cezaevi'nden 1 hafta izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Kurdal'ın da gasp, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu öğrenilirken, cinayeti itiraf ettikleri belirtildi.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı, iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklayan Emra Yaşar, ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

"BİZE İKİ BİRA ALMALARINI İSTEDİK"

Yaşar, şunları söyledi: "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım?' dediler. Bunun üzerine 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım."

ARKADAŞI DA KABUL ETTİ

Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.