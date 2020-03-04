Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Son dakika: Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülke İtalya'da virüsün yayılmasının engellenmesi için yeni bir karar alındı. Ülkede, üniversiteler ve okullar mart ayı sonuna kadar tatil edildi.
04.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:06
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da İtalya'yı ciddi oranda etkiliyor. Ülkede salgını önlemek için tüm üniversite ve okullar mart ayı sonuna kadar tatil edildi.
Detaylar geliyor...
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Haber Videosu: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
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