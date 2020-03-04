Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
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Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Son dakika: Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülke İtalya'da virüsün yayılmasının engellenmesi için yeni bir karar alındı. Ülkede, üniversiteler ve okullar mart ayı sonuna kadar tatil edildi.

04.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:06
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 'da 'yı ciddi oranda etkiliyor. Ülkede salgını önlemek için tüm üniversite ve okullar mart ayı sonuna kadar tatil edildi.

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Haber Videosu

: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
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