Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
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Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

Son dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. Böylece salgın kaynaklı ölümler İtalya'da 15 bini geçti.

04.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ölenlerin sayısı 681 kişi daha artarak 15 bini geçti ve 15 bin 362 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İtalya'ya sıçradıktan sonra adeta bu ülkeyi esir aldı. Ülkede ölenlerin sayısı artarken salgının önüne ise geçilemiyor.

ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

İtalya'da son 24 saatte 681 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 15 bin 362 oldu. Ülkede son bir günde 4 bin 805 vaka daha kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 124 bin 632 oldu.

CONTE'NİN YAKIN KORUMASI VEFAT ETTİ

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Conte'nin yakın korumalığını yapan ve geçen ay ortasında Kovid-19 teşhisi konulan 52 yaşındaki Giorgio Guastamacchia, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olan koruma memurunun tedavisi için görevden ayrılmadan önce Başbakan Conte ile yakın teması bulunmadığı ve Başbakan'ın seyahatlerine eşlik etmediği bilgisi paylaşıldı.

Eski başbakanlardan AB Komisyonunun Ekonomi İşlerinden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giorgio Guastamacchia'yı örnek polis memuru olarak hatırlıyorum. Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Bir süredir Tor Vergata Kliniğinde tedavi gören Guastamacchia'nın Kovid-19 testinin mart ortasında pozitif çıkmasının ardından Başbakan Conte'ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

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İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

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