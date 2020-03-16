Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son dakika: Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının tespit edildiği İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından salgın nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının tespit edildiği İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 158'E YÜKSELDİ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği günlük basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldiğini açıkladı.

İSVİÇRE'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan, İsviçre hükümeti, yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak, hastane ve sağlık görevlilerine lojistik ve güvenlik hizmeti verecek.

Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak.

İsviçre'de 2 bin 353 Kovid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi.