Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alındığı İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi.

Yeni tip corona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 631'e yükseldi.

İTALYA'DA KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'unülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı. Başbakan Conte , koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.