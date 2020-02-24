Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

24.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:53

Bugünkü verilere göre 3 kişinin koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da iki kişi daha hayatını kaybetti. Böylece İtalya'da koronavirüs salgını kaynaklı ölü sayısı 5'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs tüm dünyada 79 binden fazla kişide görüldü. Çin'den sonra dünyanın birçok ülkesine de yayılan koronavirüs Avrupa'da da can almaya devam ediyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı beşe yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı.

RAFLAR BOŞALDI

Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor.

"VAKA SAYISI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Conte, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.

11 KASABAYA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Lombardia ve Veneto başta olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede okullar eğitime ara verdi, müzeler, kiliseler gibi kamuya açık mekanlar kapatıldı. Toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi, buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Virüsün görüldüğü bölgelerde geçen hafta sonu yapılması planlanan 4 Serie A maçı da dahil olmak üzere spor müsabakaları ertelendi. Dünyanın her yerinden turistlerin akın ettiği Venedik Karnavalı'nın son iki günü de virüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.

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