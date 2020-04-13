Son dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz Son dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz" dedi.

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin" dedi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığının aldığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararının saat 21.44'te duyurulması sonrası yaşanan panik havası nedeniyle istifa kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Nihai karar Cumhurbaşkanımızındır. Sayın Süleyman Soylu görevine devam edecektir" ifadelerine yer verildi. "AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETMELİYİZ" İletişim Başkanlığının açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Soylu, geceden bu yana süren suskunluğunu bozdu. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi. Kaynak: İHA