Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son dakika: İstanbul Sultanbeyli'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı. PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.