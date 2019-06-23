Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi

Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi

Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

KIDEMLİ ÜYE HAKİM VEKALET EDECEK

İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Öner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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