Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü ve yaralılar var - Haberler
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Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü ve yaralılar var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul'da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Üzen haber ise Esenyurt'tan geldi. Esenyurt'ta bir binanın uçan çatısı, vatandaşların üzerine düştü. Çatının altında kalan vatandaşlardan Elif Şanver ve 1 kişi daha hayatını kaybetti. Diğer yandan fırtınanın 130 kilometre hıza ulaştığı Beylikdüzü'nde de bir bina hasar gördü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haberise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlardan 2'sinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, "Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar" diye konuştu.

Şiddetli lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

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