Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

İstanbul Yedikule'de dün gece yanan bir bina çöktü. Binanın enkazından iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

BİNANIN ENKAZINDAN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta dün gece yanan ve metruk olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. Binanın enkazından iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi. Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.