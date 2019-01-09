Son Dakika! İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Oldu

Gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul'da Şehir Hatları vapurlarının Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Ortaköy ve Karaköy-Bostancı seferleri iptal edildi.

İDO VE BUDO DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

DENİZ ULAŞIMINA HAVA MUHALEFETİ

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 09: 51 - 11: 45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09.01.2019 08: 30 - 10: 55

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09.01.2019 07: 45 - 10: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 07: 50 - 09: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 09: 50 - 11: 45

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 09.01.2019 18: 45 - 21: 45

BUDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER

09.01.2019 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.01.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

09.01.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)