Son Dakika: İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı
Son dakika: Avrupa Sismoloji Merkezi, İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi! Son dakika haberine göre; deprem İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Kartal gibi her ilçesinde hissedildi. İstanbul'da tüm ilçelerden hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
ŞİDDETİ BELLİ OLDU
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9.,merkez üssünün ise Marmara Ereğlisi olduğu olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,7,AFAD ise depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.