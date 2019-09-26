Son Dakika: İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı

26.09.2019 14:05

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi! Son dakika haberine göre; deprem İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Kartal gibi her ilçesinde hissedildi. İstanbul'da tüm ilçelerden hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

ŞİDDETİ BELLİ OLDU

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9.,merkez üssünün ise Marmara Ereğlisi olduğu olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,7,AFAD ise depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.