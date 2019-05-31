Son Dakika! İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika! İstanbul'da otoyolda sapağı kaçıran otomobil, geri geri gelirken yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
OTOYOLDA GERİ GERİ GELDİ
Kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sapağı kaçıran otomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinden ilk görüntüler;
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lütfen biraz daha dikkat hem kendimizi hem de başkalarının hayatını riske atmayalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence otobüs otomobile çarpmış otomobil çarpsa önden hasar alırdı arabanın arkası gitmiş Allah ölene rahmet yaralılara şifa versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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geçmiş olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Acele giden ecele gider, ama bu kazada sucsuz günahsiz insanlar yaralanmış ve 1 kişi ölmüşCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bayram Arefesinde bu görüntüleri görmek istemiyoruz, lütfen herkes araçlarını dikkatli kullansın! Kimsenin hayatına son verip ocakları yakmayalım. . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır