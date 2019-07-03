Son dakika! Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

Son dakika! Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

Son dakika! İstanbul Emniyeti, Esenyurt Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

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