Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Vali Yerlikaya, "Söz konusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bununanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır." dedi.