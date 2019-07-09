Son Dakika! İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul Mecidiyeköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.