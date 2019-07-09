Son Dakika! İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika! İstanbul Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Mecidiyeköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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