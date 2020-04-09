Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak
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İstanbul, Güncel

Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak

Son dakika: İstanbul Eczacı Odası, İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılması için Sağlık Bakanlığı'yla ortak karar aldıklarını duyurdu.

09.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:35

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumada en sık başvurulan yöntemlerden biri de maske kullanımı. İstabul Eczacı Odası da şehirdeki eczaneler aracılığıyla maskelerin ücretsiz bir şekilde dağıtılacağını açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİK"

"Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.

"10 GÜN İÇİN KİŞİ BAŞINA 5 ADET MASKE VERİLECEKTİR"

Süreç şu şekilde işleyecektir:

-Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

-Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

-20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

-Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

-Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

"HALK SAĞLIĞINI KORUMAK ÖNEMLİ BİR SAĞLIK HİZMETİDİR"

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur. "

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs salgını görülmeye başladıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiğinin açıklanmasının ardından PTT aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara haftada 5 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtımı başlamıştı.

Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak

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