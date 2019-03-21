Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Son dakika! İstanbul'da Beyazıt'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
ÖNCE ARAÇLARA ÇARPTI SONRA DURAĞA DALDI
91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı. Önce 5 araca çarpan otobüs ardından durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılardan bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.
Olay yerinden görüntüler;
Ayrıntılar geliyor...
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Büyük geçmiş olsun herkesCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben gördüm arkadaşlar adam cinnet getirmiş yaya yolundan otoparka giriyor ordan aşağı yola uçuyor arabalara ve insanlara çarpa çarpa gidiyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Halk otobüsleri ve sarı münübüsler trafikde resmen terör estiriyorlar saygı kural vs hiç biri yok bunlardaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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FREN önemli bir şey ve aracın bakımları zamanın da yapılması gerek sonuçta can taşıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır