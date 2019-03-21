Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Son dakika! İstanbul'da Beyazıt'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

ÖNCE ARAÇLARA ÇARPTI SONRA DURAĞA DALDI

91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı. Önce 5 araca çarpan otobüs ardından durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılardan bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.

Olay yerinden görüntüler;

Ayrıntılar geliyor...

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