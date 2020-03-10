Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı Son dakika: İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olayda 10 kişi hafifçe yaralanırken olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.