Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti Son dakika: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler pazar günleri hariç olmak üzere 09.00 ila 18.00 arasında çalışacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.

ECZANELER 09.00-18.00 ARASI ÇALIŞACAK

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA DA DEĞİŞMİŞTİ

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından 3 gün önce yapılan açıklamada, başkentte eczanelerin çalışma saatlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyurulmuştu.