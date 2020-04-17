Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kentte bugüne kadar PTT tarafından 500 bin, eczaneler tarafından ise 7,5 milyon maskenin dağıtıldığını açıkladı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısı başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Maske dağıtımında bugüne kadar ulaşılan sayıyı paylaştı.

"ECZANELERDEN 7,5 MİLYON MASKE TESLİM ALINDI"

"Bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden de 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik.

"126 BİN VATANDAŞIMIZA MAAŞLARINI EVİNDE TESLİM ETTİK"

Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için, 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Sağlık çalışanlarına ulaşım konusunda da destek veriyoruz. Vefa destek grupları 326 bin vatandaşa yardım etti. 123 bin vatandaşımıza evinde maaşlarını teslim ettik.

"ALIŞVERİŞİ SON ANA BIRAKMAYIN"

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı olacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek."