: Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:36

aşakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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