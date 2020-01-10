Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği
Son dakika: İstanbul Başakşehir'de bir özel okulun alt katında bulunan dükkanda yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:36
aşakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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