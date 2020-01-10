Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği
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Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de bir özel okulun alt katında bulunan dükkanda yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:36
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği

aşakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği
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