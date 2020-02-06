Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı
Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcuyu bıçaklayarak bir miktar altınla kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bahçelievler'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.
Saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcuya giren bir şüpheli kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi. Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"BAĞIRIYORDU, ELİNDE BIÇAK VARDI"
Burada esnaf olan görgü tanığı Serkan Kızıltaş olayı, "İçeri girdiğimde bağırıyordu. Elinde bıçak vardı. Soyguncu beni görünce benim peşime koşmaya başladı. Elime fırlatmak için ayakkabı aldım. Tekrar içeriye girdim. Soyguncu kaçtı. Kuyumcuyu sırtından yaraladığını gördüm. Bilinci yerindeydi ama yaralıydı" sözleriyle anlattı.
Haber Videosu: Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcunun boğazını kesip kaçtı
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Yüce kitabımız olan KURAN-ı KERİM''in kanunlarını uygulayın bakayım bir daha suç işleyen olur mu. kısasa kısas.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NEKADAR CEZA ALIR. . DURUN TAHMİN EDEYİM. . 1 AY ? PARDON ODA PARAYA ÇEVRİLİR ÇIKARCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Af Çıkarın afffCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Yasalarda onu bıçaklasın. Ne yaparsa karşılığını bulsun. İşde o zaman adalat olur. Hangi şiddet olayı işleniyorsa, O kişiyede aynısı yapılsın.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır