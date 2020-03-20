Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine mahkeme personeli ve çiftin çocukları karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.

2 ÇOCUĞU DA KARANTİNADA

Mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığı ve kadın hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı belirtildi.