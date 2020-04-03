Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haberler
İspanya, Avrupa, İtalya, Güncel

Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 932 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 935'e çıktı.

03.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:43
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

Avrupa'da İtalya'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da son 24 saatte 932 kişi daha hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 11 BİNE DAYANDI

Ülkede son 24 saatte 932 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e çıktı.

DÜN DE BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

İspanya son günlerinde adeta kabusu yaşıyor. Ülkede dün de 950 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 3. ÜLKE

Öte yandan İspanya en çok koronavirüs vakası görülen ülkeler arasında da Çin'i geçmiş durumda. Ülke, ABD ve İtalya'nın ardından en çok vaka görülen 3. ülke konumunda. İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini aşmış durumda.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 3 BİN 300'E DAYANDI

Türkiye'nin komşusu ve Çin'den sonra virüsün vurduğu ikinci ülke olan İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

Haberin Videosu:

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

İlgili Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay 'Virüslüyüm' deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Yaşar Ebru Polat Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Milli Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 13:33:57. #1.15#
title