: Son dakika: İran'ın uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğü Ukrayna'dan açıklama: Özür bekliyoruz

11.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:56

İran, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada topraklarında düşen Ukrayna uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüklerini açıkladı. İran yetkililerinin 'üzgün' olduğunu bildirdiği açıklamada uçağın düşman unsuru zannedildiği belirtildi ve kabahatin ABD'de olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili olarak yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İran'dan özür beklediklerini dile getirdi.

Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağına ilişkin İran cephesinden beklenen açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden" füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

İRAN, TWITTER'DAN ÖZÜR DİLEDİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

UKRAYNA RESMİ ÖZÜR BEKLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "İran'dan, suçluların cezalandırılmasına yönelik açık soruşturma yürütülmesini, cenazelerin ülkelerine gönderilmesini, tazminat ödenmesini ve diplomatik kanallardan resmi özür dilenmesini bekliyoruz" dedi.

Zelenski ayrıca, olayın soruşturulması için İran'a gönderilen 45 kişilik Ukraynalı uzman ekibinin soruşturmanın adil yürütülmesine katkıda bulunmasına yönelik herhangi bir engelle karşılaşmamasını temenni ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İRAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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