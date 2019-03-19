Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'nda 100 yolcunun bulunduğu uçağın alev aldığı belirtildi. Tahran acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan yolcuların tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının iniş sırasında uçağın tekerleklerinin açılmaması sonucu çıktığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü kaydedildi.