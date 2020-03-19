Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son dakika: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da son 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı bin 284 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta tespit edilen tüm dünyada 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalıktan etkilenen sayısı ise 200 bini geçti.

İRAN'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi. Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

HER 10 DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLÜYOR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı.