Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Kovid-19 dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da da Kovid-19'un bilançosu da artıyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükselirken İspanya'da da bir günde en yüksek ölüm sayısı bildirildi. Ülkede Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 84'e yükseldi. İngiltere'de can kaybı 10'a çıktı. İran'da ise son 24 saatte 85 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 514'e yükseldi.

ENFEKTE SAYISI 11 BİNİ AŞTI

İran'da kovid-19 nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.

3 BİN 500 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.