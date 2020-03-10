Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir günde ölen sayısı yine zirve yaptı. Geçtiğimiz pazar günü bir günde 49 kişinin öldüğü İran'da son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in ardından koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İran'da son 24 saatte 54 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı, İran'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu gün olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de ölüm hızı azalırken İtalya ve İran'da ölümler devam ediyor.

BİR GÜNDE 54 KİŞİ

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

EN FAZLA ÖLÜMÜN OLDUĞU GÜN

Bu sayı İran'da koronavirüs kaynaklı bir günde en fazla olduğu gün olarak kayıtlara geçti. Daha önce geçtiğimiz cumartesi-pazar arası İran'da 49 kişi hayatını kaybetmişti.