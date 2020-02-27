: Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi

27.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 800'ün üzerinde ölüme sebep olan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 245 olarak açıklandı.

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI GÜN

Çin'den tüm dünyaya yayılan virüs komşumuz İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta görüldü. Ölümcül virüs 9 gün içerisinde İran'da 26 can kaybına sebep olurken, bu ölümlerin 7'si bugün yaşandı. Bu rakam İran'da virüsün yayıldığı günden itibaren bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.

ÖLÜMCÜL VİRÜS 4 KOMŞUMUZA SIÇRADI

Türkiye'nin sınır komşularından İran, Irak ve Yunanistan'ın ardından Gürcistan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının dün tespit edildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 82 bini geçti, 2 bin 803 kişi ise yaşamını yitirdi.

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