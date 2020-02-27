Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükselirken, vaka sayısı 245 olarak tespit edildi. Bugün ölümcül virüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybederken, bu rakam 19 Şubat'tan beri salgının görüldüğü İran'da bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 800'ün üzerinde ölüme sebep olan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 245 olarak açıklandı.
EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI GÜN
Çin'den tüm dünyaya yayılan virüs komşumuz İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta görüldü. Ölümcül virüs 9 gün içerisinde İran'da 26 can kaybına sebep olurken, bu ölümlerin 7'si bugün yaşandı. Bu rakam İran'da virüsün yayıldığı günden itibaren bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.
ÖLÜMCÜL VİRÜS 4 KOMŞUMUZA SIÇRADI
Türkiye'nin sınır komşularından İran, Irak ve Yunanistan'ın ardından Gürcistan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının dün tespit edildiğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 82 bini geçti, 2 bin 803 kişi ise yaşamını yitirdi.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Haber Videosu: Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi
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Orkun denen mal , Denizlide sığınmacı iranlılar var , yanı irandan kaçanlar zaten adamlar burda irana gitmemişlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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bakın amerika çine taktı virüs saldı irana taktı virüs saldı yakında bizede gelir merak etmeyin türkiyeye de gelecek israil yok olmak zorunda yoksa islam aleminin hali dumanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ahahahaha :D gel coronavirüs bitsin bu hasrettCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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neden çin ve iran acaba yoksa amerganın oyunumuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Abartıyorlar, korkutuyorlar. İlaç satıp para kazanacaklar.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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denizliye iranlı doldurdular bakalım bize de bulaşmasa bari.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır