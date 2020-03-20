Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
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Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi

Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükselirken vaka sayısı da 19 bin 644'e ulaştı.

20.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:32
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi

Çin'de 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 149 kişi daha hayatını kaybederken ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı bin 433'e yükseldi. Öte yandan ölümcül salgının enfekte olduğu kişi sayısı ise 19 bin 644'e ulaştı.

VİRÜSTEN EN FAZLA ETKİLENEN 3'ÜNCÜ ÜLKE

Komşumuz İran, İtalya ve Çin'den sonra yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke durumunda. Vaka sayısının gün geçtikçe arttığı komşuda, hayat durma noktasına gelirken; her gün 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesi ise dikkat çeken husus oldu. Öte yandan İran'da koronavirüse karşı alınan tedbirler artırılarak devam ediyor.

''VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 67''

İran Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu belirtmişti. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklanmıştı.

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi

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İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi

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