Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
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İran, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi

Son dakika: İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi.

22.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs etkisini gün geçtikçe artırıyor. Toplam da 13 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan salgın, komşu İran'ın da zor günler yaşamasına sebep oluyor. İran'da son 24 saatte yaşanan 129 ölüm ile birlikte toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

VAKA SAYISI BİN 28 ARTTI

İran'da son 24 saatte 129 ölüm daha gerçekleşti ve koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi. Öte yandan Tahran yönetimi, vakaların bin 028 artışla 21 bin 638'e yükseldiğini bildirdi.

ÜLKEMİZDE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 10 gün önce ilk vakası tespit edilen koronavirüs, Türkiye'de 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Vaka sayısının 947 olarak açıklandığı ölümcül salgın sebebiyle ülkede alınan tedbirler had safhaya çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü insanların sokağa çıkmasını dün itibarıyla yasakladı.

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi

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İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi

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